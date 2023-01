Delhi Crime: दिल्ली में एक बार फिर से कंझावला मामले की तरह का दूसरा कांड सामने आया है। समाचार एजेंसी ANI ने सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है जिसमें दिख रहा है कि एक कार सवार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूटी सवार युवक उछलकर कार की छत पर चला गया। कार सवार, युवक को करीब 350 मीटर तक इसी तरह ले गया। बाद में सड़क पर गिरने से युवक की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्कूटी पर दो लोग सवार थे। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

देखिये वीडियो -

#WATCH | Delhi: A car rammed into a scooty & dragged a rider on its roof for about 350 m when he landed on it after being thrown into the air due to the impact of the collision. 5 accused arrested. FIR registered at Keshav Puram PS.

One scooty rider died, other is hospitalised pic.twitter.com/ktnnzyjLZQ

— ANI (@ANI) January 27, 2023