Wrestlers protest: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच बुधवार की रात करीब 11 बजे कहासुनी हो गई। इनके पुलिस से उलझने का वीडियो सामने आया है। पहलवानों का आरोप है कि बारिश की वजह से बेड मंगाए गए थे, लेकिन पुलिस ने आने से रोक दिया। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्कामुक्की हो गई। वीडियो में पहलवान पुलिस की बैरिकेडिंग हटाते और फोल्डिंग बेड ले जाते हुए भी दिख रहे हैं। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर शराब के नशे में दो पहलवानों पर हमला करने का आरोप लगाया।

पूर्व पहलवान राजवीर ने पीटीआई से कहा, "बारिश के कारण गद्दे भीग गए थे, इसलिए हम सोने के लिए फोल्डिंग बेड ला रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। नशे में धुत पुलिसकर्मी धर्मेंद्र ने विनेश फोगट को गाली दी और हमारे साथ हाथापाई की।" पहलवान बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें गालियां दी और मारपीट की।

#WATCH | "We're in need of the support of the whole country, everyone must come to Delhi. Police using force against us, abusing women and doing nothing against Brijbhushan...": Wrestler Bajrang Punia pic.twitter.com/krGrO7HlxM

