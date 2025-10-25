मेरी खबरें
    राजधानी दिल्ली एनसीआर में इस बार हवा की हालत अक्टूबर में ही बहुत अधिक खराब हो चुकी है। शनिवार को एनसीआर के कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया। वहीं आनंद बिहार में AQI का आंकड़ा 412 दर्ज किया गया। इस प्रदूषण पर नियत्रंण के लिए क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 12:37:38 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 12:40:47 PM (IST)
    दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल, 300 से ऊपर पहुंचा AQI; ठंड शुरू होने से पहले ही ये हाल
    दिल्ली एनसीआर में गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण

    डिजिटल डेस्क: सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली की हवा जहरीली होने लगी है। देश की राजधानी में बढ़ रहा वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। इस साल अक्टूबर खत्म होने से पहले ही दिल्ली एनसीआर का AQI तेजी से बढ़ा है। शनिवार को सुबह एनसीआर के अधिकांश इलाकों में AQI का आंकड़ा 200 के पार पहुंचा हुआ है। वहीं कई इलाके रेड जोन में आ गए है।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड( सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली के आंनद बिहार इलाके में शनिवार सुबह एक्यूआई 412 दर्ज किया गया। यह गंभीर स्थिति में आता है। वहीं चांदनी चौक इलाके में एक्यूआई का आंकड़ा 315 रहा। शादीपुर में एक्यूआई 328 है।


    स्थान AQI
    आनंद विहार 412
    अशोक विहार 281
    अलीपुर 292
    बवाना 322
    बुराड़ी 288
    चांदनी चौक 315
    द्वारका 271
    मुंडका 273
    शादीपुर 328
    नरेला 264
    वजीरपुर 332
    आरके पुरम 265
    पटपड़गंज 262
    पंजाबी बाग 300

    राजधानी के 5 इलाकों का एक्यूआई रेड जोन में हैं। इन इलाकों का एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया है। इनमें चांदनी चौक, बवाना, शादीपुर, वजीरपुर और पंजाबी बाग है। वहीं आनंद बिहार क्षेत्र गंभीर श्रेणी में आ गया है। प्रशासन की ओर से दिल्ली में ग्रेप-2 लागू कर दिया गया है। कई स्थानों पर स्प्रिंकलर मशीनों के जरिए छिड़काव किया जा रहा है।

    प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए करवाई जाएगी कृत्रिम बारिश

    बता दें कि दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार की ओर से कृत्रिम बारिश करवाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए परीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है। ऐसे में अनुकुल परिस्थितियों को देखते हुए 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है।

