    दिल्ली में 258 दिन बाद हवा ‘बहुत खराब’, GRAP-2 लागू; बसों, डीजल जेनरेटर और गाड़ियों सहित इन चीजों पर सख्ती

    दिवाली से ठीक एक दिन पहले रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। लगातार बिगड़ते हालात के चलते शाम सात बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 302 दर्ज किया गया, जबकि शाम चार बजे यह 296 था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि निकट भविष्य में भी हालात में सुधार की संभावना नहीं है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 01:21:30 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 20 Oct 2025 01:21:30 AM (IST)
    दिल्ली में 258 दिन बाद हवा ‘बहुत खराब’, GRAP-2 लागू; बसों, डीजल जेनरेटर और गाड़ियों सहित इन चीजों पर सख्ती
    दिल्ली में 258 दिन बाद हवा ‘बहुत खराब’, GRAP-2 लागू

    HighLights

    1. विवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई
    2. शाम सात बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 302 दर्ज किया गया
    3. अनुमान है कि निकट भविष्य में भी हालात में सुधार की संभावना नहीं है

    एजेंसी, नई दिल्ली। दिवाली से ठीक एक दिन पहले रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। लगातार बिगड़ते हालात के चलते शाम सात बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 302 दर्ज किया गया, जबकि शाम चार बजे यह 296 था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि निकट भविष्य में भी हालात में सुधार की संभावना नहीं है। इसी वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आपात बैठक कर एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण के सभी नियम और प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।

    गौरतलब है कि दिल्ली में इससे पहले 2 फरवरी 2025 को AQI 326 दर्ज हुआ था। लगभग 258 दिनों बाद राजधानी की हवा फिर से 300 के पार पहुंची है।

    GRAP-2 की पाबंदियां, जो सीधे प्रभावित करेंगी लोगों को

    अब दिल्ली में वही अंतरराज्यीय बसें प्रवेश कर पाएंगी, जो इलेक्ट्रिक, CNG या BS-VI इंजन से चलती हों।

    एनसीआर में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर किसी भी क्षमता के डीजल जनरेटर (जिनमें प्रदूषण नियंत्रण उपकरण न हों) का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

    निजी वाहनों की संख्या कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

    एनसीआर की राज्य सरकारों को सड़कों पर CNG और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और DMRC को मेट्रो सेवाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का आदेश दिया गया है।

    दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और NCR की सभी एजेंसियों को GRAP-2 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

    लगातार बढ़ रहा है AQI स्तर

    CAQM की GRAP उप-समिति ने शनिवार को बैठक कर हालात की समीक्षा की। इसमें पाया गया कि रविवार सुबह से दिल्ली का AQI लगातार बढ़ रहा है—दोपहर 4 बजे 296 और शाम 7 बजे 302 दर्ज किया गया। मौसम विभाग (IMD) और IITM के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। इसीलिए GRAP चरण-I के साथ-साथ चरण-II के तहत भी कार्रवाई NCR में लागू कर दी गई है।


    हालात बेकाबू न हों, इसलिए कड़े कदम

    GRAP का दूसरा चरण तब लागू किया जाता है जब हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंचती है। इसके तहत धूल नियंत्रण, वाहन उत्सर्जन और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर सख्त निगरानी रखी जाती है। सभी एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि AQI का स्तर और न बिगड़े, इसके लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाए जाएं।

