    दीवाली के बाद जहरीली हुई दिल्ली की हवा...हजार के आंकड़े पास पहुंचा AQI, ये इलाके Red Zone में

    दीवाली की रात दिल्ली में हुई जमकर आतिशबाजी के बाद एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप -II लागू कर दिया गया है। एनसीआर के 36 से अधिक इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 10:54:25 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 10:56:50 AM (IST)
    दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हुई

    डिजिटल डेस्क: दिल्ली एनसीआर में इस साल दीवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई। सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति के बाद लोगों ने धूमधाम से पटाखे जलाकर दीवाली मनाई। इस आतिशबाजी का असर सुबह-सुबह देखने को मिल रहा है। दीवाली की अगली सुबह दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है।

    दीवाली के बाद दिल्ली एनसीआर के शहर, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम गाजियाबाद समेत अन्य इलाकों में एयर क्वालिटी बहुत ही खराब हो गई। इन इलाकों में AQI तेजी से बढ़ा है। प्रदुषण का आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों को रेड जोन घोषित किया जा चुका है। आसमान में कोहर और धुंध छाया हुआ है।


    हजार के करीब पहुंचा AQI

    दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को ज्यादातर इलाकों को रेड जोन में रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, राजधानी क्षेत्र के 36 इलाकों को रेज जोन घोषित किया गया है। नई दिल्ली स्थित पूसा क्षेत्र के हवा की हालत सबसे अधिक खराब है। यहां का AQI 999 पर पहुंच गया है, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति है।

    जहरीली हुई हवा

    बता दें कि मंगलवार सुबह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 317 दर्ज किया गया है। दीवाली की रात राजधानी का AQI 344 दर्ज किया गया था। कई जगहों पर यह 400 के पास चला गया था। CPCB से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार की रात द्वारका में AQI 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 दर्ज किया गया था।

    GRAP-II लागू

    दिल्ली में प्रदुषण की स्थिति को देखते हुए ग्रैप -2 लागू कर दिया गया है। इस साल दीवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिवाली पर ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति से यहां की हवा और अधिक जहरीली हो गई है। इसे देखते हुए दिल्ली प्रशासन की ओर से आवश्यक कदम उटाए गए हैं। शनिवार को GRAP पर उप-समिति की समीक्षा और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमानों के बाद दिल्ली में GRAP -II लागू कर दिया गया है।

