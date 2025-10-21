दीवाली के बाद जहरीली हुई दिल्ली की हवा...हजार के आंकड़े पास पहुंचा AQI, ये इलाके Red Zone में

डिजिटल डेस्क: दिल्ली एनसीआर में इस साल दीवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई। सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति के बाद लोगों ने धूमधाम से पटाखे जलाकर दीवाली मनाई। इस आतिशबाजी का असर सुबह-सुबह देखने को मिल रहा है। दीवाली की अगली सुबह दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है।

दीवाली के बाद दिल्ली एनसीआर के शहर, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम गाजियाबाद समेत अन्य इलाकों में एयर क्वालिटी बहुत ही खराब हो गई। इन इलाकों में AQI तेजी से बढ़ा है। प्रदुषण का आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों को रेड जोन घोषित किया जा चुका है। आसमान में कोहर और धुंध छाया हुआ है।

हजार के करीब पहुंचा AQI दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को ज्यादातर इलाकों को रेड जोन में रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, राजधानी क्षेत्र के 36 इलाकों को रेज जोन घोषित किया गया है। नई दिल्ली स्थित पूसा क्षेत्र के हवा की हालत सबसे अधिक खराब है। यहां का AQI 999 पर पहुंच गया है, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति है। जहरीली हुई हवा बता दें कि मंगलवार सुबह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 317 दर्ज किया गया है। दीवाली की रात राजधानी का AQI 344 दर्ज किया गया था। कई जगहों पर यह 400 के पास चला गया था। CPCB से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार की रात द्वारका में AQI 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 दर्ज किया गया था।