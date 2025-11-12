संसद अटैक, 26/11, पठानकोट-पुलवामा हमला और अब दिल्ली! जैश आतंकी मसूद अजहर की महिला ब्रिगेड का आतंक नेटवर्क

डिजिटल डेस्क: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को हुए कार ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इस विस्फोट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई है। जांच में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव की बात सामने आ रही है, जिसमें डॉक्टर शाहीन सईद की भूमिका अहम बताई जा रही है।

ब्लास्ट के दौरान कार में मौजूद फिदायीन उमर मोहम्मद की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि फरीदाबाद से गिरफ्तार मुजम्मिल शकील और अनंतनाग के डॉक्टर आदिल अहमद से पूछताछ जारी है। जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजफर के संपर्क में थी। सादिया को भारत में महिला ब्रिगेड की कमान सौंपी गई थी और शाहीन को इस ब्रिगेड का भारतीय नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।