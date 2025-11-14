मेरी खबरें
    दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा एक्शन, आतंकी उमर नबी के घर को IED से उड़ाया

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 08:15:24 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 08:15:24 AM (IST)
    पुलवामा में आतंकी उमर नबी के घर को IED से उड़ाया।

    HighLights

    1. दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है।
    2. पुलवामा में आतंकी उमर नबी के घर को IED से उड़ाया।
    3. दिल्ली पुलिस के संयुक्त अभियान में यह कार्रवाई की गई।

    डिजिटल डेस्क। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। धमाके को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी आतंकी डॉ. उमर नबी के खिलाफ बड़ी कारर्वाई की गई है। उमर के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा एजेंसियों ने तबाह कर दिया है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन और दिल्ली पुलिस के संयुक्त अभियान में यह कार्रवाई की गई। इस आतंकी हमले में 12 लोगों की जान गई थी।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं।


