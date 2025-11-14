दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा एक्शन, आतंकी उमर नबी के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। धमाके को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी आतंकी डॉ. उमर नबी के खिलाफ बड़ी कारर्वाई की गई है।
पुलवामा में आतंकी उमर नबी के घर को IED से उड़ाया।
डिजिटल डेस्क। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। धमाके को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी आतंकी डॉ. उमर नबी के खिलाफ बड़ी कारर्वाई की गई है। उमर के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा एजेंसियों ने तबाह कर दिया है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन और दिल्ली पुलिस के संयुक्त अभियान में यह कार्रवाई की गई। इस आतंकी हमले में 12 लोगों की जान गई थी।
