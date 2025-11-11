मेरी खबरें
    Delhi Blast: एक बस ड्राइवर की बहादुरी ने बचा ली थी दिल्ली के सैकड़ों लोगों की जान, पढ़ें पूरी कहानी

    Delhi Blast: 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में तीन बम धमाकों ने दहशत मचा दी थी। पहाड़गंज के बाद कालकाजी में एक बस में संदिग्ध बैग मिला। बस ड्राइवर कुलदीप सिंह की सूझबूझ और बहादुरी से सैकड़ों जानें बचीं। उन्होंने विस्फोटक बैग को दूर फेंका, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 04:51:12 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 04:51:12 PM (IST)
    Delhi Blast: एक बस ड्राइवर की बहादुरी ने बचा ली थी दिल्ली के सैकड़ों लोगों की जान, पढ़ें पूरी कहानी
    Delhi Blast: बस ड्राइवर कुलदीप सिंह की बहादुरी की कहानी

    डिजिटल डेस्क। 10 नंवबर 2025, दिल्ली में लाल किले के पास हुआ कार ब्लास्ट (Delhi Blast News) उन पुराने जख्मों को खुरेद रहा है जब धनतेरस की शाम लोग बाजारों में खरीदारी में व्यस्त थे और राजधानी तीन धमाकों से कांप उठी। 29 अक्टूबर 2005 को हुए इन धमाकों ने पहाड़गंज, कालकाजी मंदिर और सरोजिनी नगर मार्केट को डर से थर्रा दिया था। लेकिन इसी हादसे में एक बस ड्राइवर की बहादुरी ने दिल्ली के सैंकड़ों लोगों की जान बचाई थी।

    खचाखच भरी थी बस

    पहला धमाका शाम करीब साढ़े पांच बजे पहाड़गंज के नेहरू मार्केट में हुआ। इस धमाके में 17 लोगों की मौत हुई। पहाड़गंज ब्लास्ट का धुआं अभी छटा भी नहीं था कि कालकाजी मंदिर के पास दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की एक बस में एक संदिग्ध बैग मिलने से अफरा-तफरी मच गई। बस यात्रियों से खचाखच भरी थी। उसी वक्त एक सवारी ने देखा कि एक व्यक्ति अपना बैग छोड़कर उतर गया है।


    यात्रियों को सुरक्षित उतार बम लेकर दौड़ा कुलदीप

    ड्राइवर कुलदीप सिंह और कंडक्टर बुद्ध प्रकाश ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। कुलदीप सिंह ने बस को तेजी से कम भीड़भाड़ वाले इलाके की ओर मोड़ा और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार दिया। जब उन्होंने बैग खोला तो अंदर तारें और संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दीं।खतरे को भांपते हुए कुलदीप सिंह बैग को उठाकर दूर फेंकने दौड़े, तभी तेज धमाका हुआ।

    आंखें खोकर भी सैकड़ों आंखों में उम्मीद जगाई

    विस्फोट की चपेट में आने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उनकी सूझबूझ से सैकड़ों यात्रियों की जानें बच गईं। उस दिन दिल्ली के लोगों ने एक सच्चे नायक को देखा, जिसने अपनी आंखें खोकर भी सैकड़ों आंखों में उम्मीद जगा दी। कुलदीप सिंह की बहादुरी आज भी याद की जाती है, जिसने 2005 की उस काली शाम को एक और बड़ा हादसा होने से रोक दिया।

