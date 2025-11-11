Delhi Blast: एक बस ड्राइवर की बहादुरी ने बचा ली थी दिल्ली के सैकड़ों लोगों की जान, पढ़ें पूरी कहानी

डिजिटल डेस्क। 10 नंवबर 2025, दिल्ली में लाल किले के पास हुआ कार ब्लास्ट (Delhi Blast News) उन पुराने जख्मों को खुरेद रहा है जब धनतेरस की शाम लोग बाजारों में खरीदारी में व्यस्त थे और राजधानी तीन धमाकों से कांप उठी। 29 अक्टूबर 2005 को हुए इन धमाकों ने पहाड़गंज, कालकाजी मंदिर और सरोजिनी नगर मार्केट को डर से थर्रा दिया था। लेकिन इसी हादसे में एक बस ड्राइवर की बहादुरी ने दिल्ली के सैंकड़ों लोगों की जान बचाई थी।

खचाखच भरी थी बस पहला धमाका शाम करीब साढ़े पांच बजे पहाड़गंज के नेहरू मार्केट में हुआ। इस धमाके में 17 लोगों की मौत हुई। पहाड़गंज ब्लास्ट का धुआं अभी छटा भी नहीं था कि कालकाजी मंदिर के पास दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की एक बस में एक संदिग्ध बैग मिलने से अफरा-तफरी मच गई। बस यात्रियों से खचाखच भरी थी। उसी वक्त एक सवारी ने देखा कि एक व्यक्ति अपना बैग छोड़कर उतर गया है।