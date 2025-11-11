Delhi Blast: लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उमर की मां-भाई और जीजा को हिरासत में लिया

डिजिटल डेस्क : दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके (Delhi blast) के बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। विस्फोट के संदिग्धों में शामिल बताए जा रहे डॉ. उमर मोहम्मद की बहन मुजम्मिला अख्तर ने कहा है कि पुलिस ने उनके परिवार के तीन सदस्यों सास, पति और देवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

मुजम्मिला के अनुसार, उन्होंने अपने भाई उमर से तीन दिन पहले शुक्रवार को आखिरी बार बात की थी। जब टीवी पर उसका नाम सुना तो मैं हैरान रह गई। उमर पिछले दो साल से फरीदाबाद में रह रहा था और क्रिकेट का बहुत शौकीन था। वह शांत स्वभाव का था, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था और उसके दोस्त भी बहुत कम थे।

उमर के निजी जीवन के बारे में उन्होंने बताया कि उसकी सगाई तय हो गई थी। मुजम्मिला ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। वह बच्चों से बहुत लगाव रखता था। हमने उसे पढ़ाने के लिए काफी मेहनत की, ताकि वह परिवार का सहारा बन सके। धमाके में 9 लोगों की मौत, 20 घायल दिल्ली के लाल किले के पास दरियागंज की ओर जा रही एक आई-20 कार में सोमवार हुए जबरदस्त धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती जांच के अनुसार, कार को डॉ. उमर मोहम्मद ही चला रहा था। उमर फरीदाबाद के अलफला मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था।

ऐसी खबर है कि फरीदाबाद में साथियों की गिरफ्तारी के बाद उमर घबरा गया और विस्फोटक सामग्री से भरी कार लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़ा। बताया जाता है कि वह रिंग रोड होते हुए लाल किले की दिशा में जा रहा था, तभी रेड लाइट के पास कार में विस्फोट हो गया। फरीदाबाद से डॉक्टर की गिरफ्तारी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक छापेमारी के दौरान 360 किलोग्राम संभावित अमोनियम नाइट्रेट, एक असॉल्ट राइफल और अन्य गोला-बारूद बरामद किया है। इस कार्रवाई में डॉ. मुजम्मिल नामक एक अन्य डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके तार भी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ते हुए बताए जा रहे हैं। डॉ. मुजम्मिल के भाई आजाद शकील ने बताया, हमारे भाई को दिल्ली में डॉक्टर के रूप में काम करते तीन साल हो चुके हैं। पुलिस ने उन पर कुछ सामान बरामद करने का आरोप लगाया है, लेकिन हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। यह भी पढ़ें- Delhi blast 10/11: जिस i-20 कार से दहली दिल्ली, वो पुलवामा के डॉ. उमर के पास कैसे पहुंची, पढ़ें पूरी कहानी 'मेरे दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है' मुजम्मिल की मां नसीमा ने कहा कि बेटा करीब चार साल पहले घर से निकला था और दिल्ली में डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उसकी गिरफ्तारी हुई, हमें इसकी जानकारी दूसरों से मिली। हमने मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी।