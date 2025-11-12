Delhi Blast: डॉ. उमर मरा, घायल हुए या लापता? जांच एजेंसियां उलझन में

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 04:46:16 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 05:11:05 AM (IST)
    HighLights

    1. लाल किले के पास हुए विस्फोट को 36 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं,
    2. मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं
    3. उसका न तो मृतकों की सूची में है और न ही घायलों की सूची में

    अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। लाल किले के पास हुए विस्फोट को 36 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर और अस्पताल पहुँचे क्षत-विक्षत शवों को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। डॉ. उमर का नाम न तो मृतकों की सूची में है और न ही घायलों की सूची में।

    इसी तरह, अस्पताल में लाए गए क्षत-विक्षत शवों को लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। एक सूची में मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ कुछ शवों का उल्लेख है, लेकिन अस्पताल और पुलिस दोनों इस पर खामोश हैं कि वे शव किसके हैं और उनकी पहचान किस आधार पर तय की गई।


    आखिर डॉ. उमर कहां

    यह भी नहीं बताया गया है कि घटनास्थल से कितने क्षत-विक्षत शव बरामद हुए या अस्पताल पहुँचाए गए। कथित तौर पर यह संख्या तीन से अधिक बताई जा रही है। यह रहस्य और गहराता जा रहा है कि आखिर डॉ. उमर के साथ क्या हुआ क्या उनकी हत्या हुई, वे घायल हैं या कहीं गायब हो गए।

    लोक नायक अस्पताल में भर्ती घायलों की सूची में भी उमर का नाम नहीं है। शवों की पहचान के दौरान भी उनकी मौजूदगी की कोई पुष्टि नहीं हुई। कुछ शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, और कहा जा रहा है कि डीएनए जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी।

    आधिकारिक दिशा-निर्देश नहीं

    सरकार या प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, अब तक डॉ. उमर के परिजनों या परिचितों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई है, जिससे स्थिति और उलझ गई है।

    जांच एजेंसियां घटनास्थल से बरामद विस्फोटक अवशेषों और कार के टुकड़ों की फोरेंसिक जांच करवा रही हैं। माना जा रहा है कि उमर का डीएनए घटनास्थल से मिल सकता है, हालांकि पुलिस और अस्पताल प्रशासन अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

    जुम्मन और भुल्लन चौधरी अब भी लापता

    लोक नायक अस्पताल में क्षत-विक्षत शवों की पहचान पर उठे सवालों के बीच, ई-रिक्शा चालक जुम्मन और पान विक्रेता भुल्लन चौधरी अब तक लापता हैं। जुम्मन के चाचा इदरीस ने बताया कि जुम्मन के ई-रिक्शा में जीपीएस लगा था और शाम 6 बजे के बाद उसकी लोकेशन लाल किले के गेट नंबर 1 पर दिख रही थी। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। अस्पताल में तलाश करने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला।

    भुल्लन चौधरी के दामाद गणेश, जो बिहार के मधेपुरा के रहने वाले हैं, ने बताया कि भुल्लन लाल किला क्षेत्र में पान की दुकान चलाते थे और वहीं रहते थे। विस्फोट के बाद से वे लापता हैं। उनकी गाड़ी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिली, लेकिन अस्पताल से कोई जानकारी जारी नहीं की गई।

