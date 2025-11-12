Delhi Blast: डॉ. उमर मरा, घायल हुए या लापता? जांच एजेंसियां उलझन में

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। लाल किले के पास हुए विस्फोट को 36 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर और अस्पताल पहुँचे क्षत-विक्षत शवों को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। डॉ. उमर का नाम न तो मृतकों की सूची में है और न ही घायलों की सूची में।

इसी तरह, अस्पताल में लाए गए क्षत-विक्षत शवों को लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। एक सूची में मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ कुछ शवों का उल्लेख है, लेकिन अस्पताल और पुलिस दोनों इस पर खामोश हैं कि वे शव किसके हैं और उनकी पहचान किस आधार पर तय की गई।

आखिर डॉ. उमर कहां यह भी नहीं बताया गया है कि घटनास्थल से कितने क्षत-विक्षत शव बरामद हुए या अस्पताल पहुँचाए गए। कथित तौर पर यह संख्या तीन से अधिक बताई जा रही है। यह रहस्य और गहराता जा रहा है कि आखिर डॉ. उमर के साथ क्या हुआ क्या उनकी हत्या हुई, वे घायल हैं या कहीं गायब हो गए। लोक नायक अस्पताल में भर्ती घायलों की सूची में भी उमर का नाम नहीं है। शवों की पहचान के दौरान भी उनकी मौजूदगी की कोई पुष्टि नहीं हुई। कुछ शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, और कहा जा रहा है कि डीएनए जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी।