Delhi Blast: क्या मौके से मिला कोई विस्फोटक या केमिकल? जांच एजेंसियां तलाश रहीं हैं हर एंगल

डिजिटल डेस्क। लाल किले के सामने खड़ी एक i20 कार में हुए भीषण धमाके ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। इस विस्फोट में नौ लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। धमाके की तीव्रता को देखते हुए शुरुआती आशंका है कि कार में बम रखा गया था, जिसे लाल किले के पास पहुंचते ही विस्फोटित किया गया।

जांच एजेंसियों को शक है कि कार चालक भी साजिश का हिस्सा हो सकता है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के समय कार कौन चला रहा था। उसी के आधार पर जांच की दिशा आगे बढ़ेगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियां हर संभावित एंगल पर काम कर रही हैं। अगर जांच में आतंकी साजिश की पुष्टि होती है, तो मामला एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को सौंपा जाएगा, अन्यथा इसे स्पेशल सेल के पास ही रखा जाएगा।

#WATCH | On Delhi blast case, DCP North Raja Banthia says, "As of now, the investigation is going on. We cannot comment on anything conclusively... FSL is lifting the traces of explosives...We are examining the scene of the crime." pic.twitter.com/Onr98F9a79

फिदायीन हमले की आशंका से इनकार

पुलिस ने फिदायीन हमले की संभावना को खारिज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के हमले में आमतौर पर एक ही व्यक्ति शामिल होता है, जबकि इस कार में तीन लोगों के सवार होने की बात सामने आई है। अब तक जांच में कोई विस्फोटक पदार्थ, केमिकल, टाइमर, कीलें या लोहे के टुकड़े बरामद नहीं हुए हैं, जिससे जांच टीम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है कि यह आतंकी हमला था या सीएनजी किट फटने से हादसा हुआ।

एफएसएल और सीसीटीवी फुटेज से सुराग की तलाश

विशेष आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) रवींद्र सिंह यादव ने बताया कि धमाके के बाद कार हवा में उछल गई और फिर नीचे गिर गई, लेकिन उस स्थान पर सड़क में कोई गड्ढा नहीं बना। घटना स्थल के आसपास की सड़कों और दुकानों के बाहर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनमें ब्लास्ट की पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस अब इन फुटेज की मदद से सुराग जुटा रही है। देर रात तक एफएसएल की टीम विस्फोट में इस्तेमाल संभावित केमिकल या विस्फोटक सामग्री का पता नहीं लगा पाई। फिलहाल, जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं।