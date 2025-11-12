Delhi Blast: लाल किले पर हुए कार धमाके में बड़ा खुलासा, जानें कहां और कैसे रचा गया सारा खेल?

डिजिटल डेस्क। लाल किले के सामने हुए कार बम धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले के तार फरीदाबाद से जुड़ने के बाद अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी से जुड़े स्थानों से करीब 2923 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार बरामद किए हैं।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच सोमवार को हुए धमाके के बाद मंगलवार को दिल्ली और फरीदाबाद पुलिस की छह टीमें जांच के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचीं। टीमें सुबह 10 बजे अल-फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में दाखिल हुईं और लगभग पांच घंटे तक तलाशी ली। दोपहर दो बजे तक पुलिस ने पूछताछ के बाद सात डॉक्टरों समेत 13 लोगों को हिरासत से छोड़ दिया। कुछ दिन पहले फतेहपुर तगा गांव में आए तबलीगी जमात के कुछ सदस्यों से भी पूछताछ की गई थी। ये लोग धार्मिक प्रचार के सिलसिले में गांव पहुंचे थे। हालांकि, जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।