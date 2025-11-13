Delhi Blast के आतंकियों में 20 लाख रुपयों को लेकर था विवाद, धमाके के लिए किए थे इकट्ठा

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली बम ब्लास्ट केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एनआईए ने जानकारी दी है कि आतंकियों के बीच 20 लाख रुपये को लेकर विवाद था। इतनी बड़ी रकम उन्होंने दिल्ली में ब्लास्ट करने के लिए जुटाई थी। चारों आतंकी आपस में बातचीत करने के लिए सिग्नल एप का उपयोग करते थे। उन्होंने इस पर एक ग्रुप बनाया हुआ था।

यह 20 लाख रुपये आरोपी डॉ. मुजम्मिल, डॉ. अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर जुटाए थे। इसको रखने की जिम्मेदारी उमर की थी। तीनों ने 3 लाख रुपये का 20 क्विंटल से ज्यादा NPK उर्वरक खरीदा था, जिससे गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से IED को तैयार किया जा सके।