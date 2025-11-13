मेरी खबरें
    Delhi Blast के आतंकियों में 20 लाख रुपयों को लेकर था विवाद, धमाके के लिए किए थे इकट्ठा

    दिल्ली बम ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के बीच 20 लाख रुपये को लेकर विवाद था, जो ब्लास्ट की तैयारी के लिए जुटाए गए थे। आरोपियों ने सिग्नल ऐप से संवाद किया और बाबरी मस्जिद का बदला लेने की योजना बनाई थी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 10:36:59 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 10:36:59 AM (IST)
    Delhi Blast के आतंकियों में 20 लाख रुपयों को लेकर था विवाद, धमाके के लिए किए थे इकट्ठा
    दिल्ली बम ब्लास्ट केस में हो रहे हैं रोज नए खुलासे (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एनआईए जांच में 20 लाख रुपये विवाद का खुलासा।
    2. आतंकियों ने सिग्नल ऐप पर बनाया गुप्त ग्रुप।
    3. पैसे से खरीदा गया 20 क्विंटल NPK उर्वरक।

    एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली बम ब्लास्ट केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एनआईए ने जानकारी दी है कि आतंकियों के बीच 20 लाख रुपये को लेकर विवाद था। इतनी बड़ी रकम उन्होंने दिल्ली में ब्लास्ट करने के लिए जुटाई थी। चारों आतंकी आपस में बातचीत करने के लिए सिग्नल एप का उपयोग करते थे। उन्होंने इस पर एक ग्रुप बनाया हुआ था।

    यह 20 लाख रुपये आरोपी डॉ. मुजम्मिल, डॉ. अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर जुटाए थे। इसको रखने की जिम्मेदारी उमर की थी। तीनों ने 3 लाख रुपये का 20 क्विंटल से ज्यादा NPK उर्वरक खरीदा था, जिससे गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से IED को तैयार किया जा सके।


    बाबरी मस्जिद का बदला लेने का था प्लान

    जांच में एनआईए ने खुलासा किया कि डॉ. उमर बाबरी मस्जिद का बदला लेना चाहता था। उसने 6 दिसंबर बाबारी विध्वंस के मौके पर इस हमले को करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। जांच एजेंसी को गिरफ्तार आठ लोगों से पूछताछ और उनके परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों से बातचीत के बाद उसकी योजना की जानकारी मिल पाई।

