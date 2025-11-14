Delhi Terror Attack: पार्किंग में 3 घंटे बैठकर बनाया बम, 32 कारों से देश को दहलाने की साजिश— पढ़ें दिल्ली धमाके की पूरी रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क। लाल किले के पास सोमवार को हुए कार धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार, आतंकियों ने देशभर में एक साथ हमले करने के लिए लगभग 32 पुरानी कारों में विस्फोटक लगाने की योजना बनाई थी। इनमें अयोध्या के राम मंदिर को भी निशाने पर रखा गया था ताकि वे बाबरी ढांचा विध्वंस का बदला लेने का संदेश दे सकें।

दिल्ली में घटनास्थल से मिले नमूनों में अमोनियम नाइट्रेट की पुष्टि हो गई है। पुलिस को वहां से एक कारतूस और एक खोखा भी मिला था, जो 9 एमएम का पाया गया। कारों को मॉडिफाई करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी सूत्रों का कहना है कि पकड़े गए डॉक्टरों से पूछताछ में पता चला कि आतंकियों ने हमलों में इस्तेमाल के लिए एक i20 और एक EcoSport कार को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया था। जांच एजेंसियाँ यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इन्हीं जैसी अन्य कारें भी कई जगहों पर धमाकों के लिए तैयार की जा रही थीं। कुछ कारें जुटाई जा चुकी थीं, जबकि कुछ को खरीदने की प्रक्रिया चल रही थी।

एक कार अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर से बरामद कर ली गई है। जानकारी के अनुसार आठ आतंकी चार जगहों पर एक साथ विस्फोट करने की तैयारी कर रहे थे और हर दो आतंकियों को एक शहर सौंपा गया था। उमर ने तीन घंटे पार्किंग में बैठकर बम तैयार किया सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी डॉ. उमर सोमवार दोपहर 3:20 बजे लाल किले की पार्किंग में दाखिल हुआ और 6:22 बजे बाहर निकला। इस दौरान वह लगातार कार के अंदर बैठा रहा। पूछताछ में सामने आया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्रवाई के बाद वह अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल, टाइमर, डेटोनेटर और अन्य सामान लेकर निकला था। वह कुछ ही समय में बम तैयार कर सकता था और माना जा रहा है कि उसने यही काम पार्किंग में तीन घंटों तक किया। उसने पार्किंग में ऐसी जगह कार खड़ी की जहाँ सीसीटीवी कवरेज नहीं था। सोमवार को लाल किला बंद होने के कारण पार्किंग में वाहन भी कम थे। भीड़भाड़ वाला इलाका चुनने के लिए की थी रेकी सूत्रों के मुताबिक, उमर का लक्ष्य दिल्ली में किसी भीड़भाड़ वाली जगह blast करना था। फरीदाबाद से दिल्ली आते समय वह लगातार ऐसी जगहों की रेकी करता रहा और इसी सिलसिले में वह लाल किले तक पहुंचा। अब यह पता लगाया जा रहा है कि उसने रास्ते में किन लोगों से मुलाकात की और कौन-कौन से मार्ग अपनाए।