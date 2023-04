Delhi Cylinder Blast: दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक घर में LPG सिलिंडर में ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से पूरा घर ढह गया और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पुलिस और फायर सर्विस के लोगों की मदद से निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना नांगलोई रोड के कुंवर सिंह नगर की गली नंबर 10 के D ब्लॉक में हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरु किया।

#WATCH | A fire call was received about a house collapse in Kunwar Singh Nagar, Nangloi Road in Jawalpuri area. The building collapsed after a blast in an LPG cylinder. 8 people residing in the house are injured. DFS fire personnel have reached the site. No casualties reported as… pic.twitter.com/QXbVQkkTnc

— ANI (@ANI) April 17, 2023