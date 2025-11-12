मेरी खबरें
    Delhi Blast में PETN के इस्तेमाल की आशंका, 100 ग्राम में पूरी SUV उड़ाने की ताकत; जानें कितना खतरनाक

    लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच में PETN जैसे शक्तिशाली विस्फोटक के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से नमूने एकत्र किए हैं। PETN अत्यंत खतरनाक और पहचान में कठिन पदार्थ है, जिसकी थोड़ी मात्रा भी भारी तबाही मचा सकती है। जांच रिपोर्ट का इंतजार है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 11:08:16 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 11:08:16 AM (IST)
    1. फोरेंसिक जांच में कई साक्ष्य एकत्र किए गए।
    2. रिपोर्ट आने तक विस्फोटक की पुष्टि बाकी।
    3. 100 ग्राम PETN कार उड़ाने में सक्षम।

    एजेंसी, नई दिल्ली। लाल किले के पास सोमवार की शाम एक i20 कार में जोरदार धमाके हुआ। इस आतंकी हमले ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर रख दिया है। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम और एनएसजी की एक्सपर्ट यूनिट अभी तक स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दे पाई हैं। प्रारंभिक निरीक्षण और मलबे की हालत से यह अनुमान लग रहा है कि विस्फोट सामान्य गैसीय दुर्घटना नहीं है। यह किसी उच्च-शक्ति वाले विस्फोटक से हुआ धमाका लगता है।

    जांच एजेंसी की शुरुआती जांच में क्या निकला

    जांच टीमों ने घटनास्थल से दर्जनों साक्ष्य एकत्र किए हैं। कार के टायर, चेसिस और बोनट के टूटे हिस्से, कुछ पाउडर के अंश प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इन नमूनों की रसायन-विश्लेषण रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पेक्टीन, आरडीएक्स, सेमटेक्स या आमोनियम नाइट्रेट-ईंधन तेल (ANFO) में से किसका उपयोग हुआ था। फिलहाल जांच के आधार पर विस्फोट की तीव्रता को देखकर सैन्य-ग्रेड विस्फोटक की संभावना पर भी ध्यान जा रहा है।


    कितना खतरनाक होता है PETN

    • लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच में फोरेंसिक टीमें और सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने में लगी हैं कि विस्फोट में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल हुआ। प्रारंभिक चर्चा में PETN (पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट) का नाम बार-बार आ रहा है। एक बेहद शक्तिशाली और संवेदनशील विस्फोटक जिसे सेमटेक्स जैसे मिश्रित पदार्थों में शामिल किया जाता है।

    • विशेषज्ञों का कहना है कि PETN की ताकत बहुत अधिक होती है। इसकी पहचान भी कठिन होती है, क्योंकि यह रंगहीन क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। अन्य सामान्य विस्फोटकों के मुकाबले इसकी कम मात्रा भी गंभीर क्षति पहुंचा सकती है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीर खतरे के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए 100 ग्राम PETN कार के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अनेक सैम्पल एकत्र कर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेज दिए हैं।

  • पिछले बड़े मामलों में PETN और अमोनियम नाइट्रेट जैसे पदार्थों की चर्चा रही है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष हमेशा फोरेंसिक विश्लेषण पर निर्भर करता है। अधिकारियों ने कहा है कि जांच जारी है और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।

