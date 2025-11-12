Delhi Blast में PETN के इस्तेमाल की आशंका, 100 ग्राम में पूरी SUV उड़ाने की ताकत; जानें कितना खतरनाक

एजेंसी, नई दिल्ली। लाल किले के पास सोमवार की शाम एक i20 कार में जोरदार धमाके हुआ। इस आतंकी हमले ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर रख दिया है। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम और एनएसजी की एक्सपर्ट यूनिट अभी तक स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दे पाई हैं। प्रारंभिक निरीक्षण और मलबे की हालत से यह अनुमान लग रहा है कि विस्फोट सामान्य गैसीय दुर्घटना नहीं है। यह किसी उच्च-शक्ति वाले विस्फोटक से हुआ धमाका लगता है।