Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को गोलबंद करने की तैयारी में हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अगर केंद्र सरकार इस अध्यादेश को संसद में एक बिल के तौर पर पास कराने के लिए लाएगी, तो वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मिलेंगे और उनका सहयोग मांगेंगे। इस सिलसिले में अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, वहीं मंगलवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलनेवाले हैं। 24 मई को उद्धव ठाकरे और 25 को एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलेंगे।

I will meet WB CM Mamata Banerjee in Kolkata day after tomorrow. I will go to every state and will meet every leader to ask for their support to defeat this bill: Delhi CM Arvind Kejriwal on Centre's ordinance on transfer of bureaucrats in Delhi pic.twitter.com/WDTSUrSoAD

— ANI (@ANI) May 21, 2023