SC on Delhi: दिल्ली बनाम केंद्र की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अन्याय होता आया है, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो दिल्ली की जनता के सहयोग का नतीजा है। अब हमें दिल्ली के लोगों को रिस्पॉन्सिव प्रशासन देना है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा।

VIDEO | "We want to thank the Supreme Court for giving us justice. I also thank the people of Delhi for supporting us in this battle," says Delhi CM @ArvindKejriwal on SC ruling on Centre-Delhi services row. pic.twitter.com/Wb7KkUebsG

— Press Trust of India (@PTI_News) May 11, 2023