दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर पीएम मोदी को ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई के लिए धन्यवाद दिया है। पत्र में केजरीवाल ने कहा - "दिल्ली में ऑक्सीजन की खपत 700 टन प्रतिदिन है। हम लगातार केंद्र सरकार से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें इतनी ऑक्सीजन दी जाए। कल (बुधवार) को पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन मिली है। मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं. आपसे निवेदन है कि कम से कम इतनी ऑक्सीजन दिल्ली को रोज जरूर दिलवाई जाए। इसमें कोई कटौती ना की जाए।"

For the first time, Centre supplied 730 tons oxygen to Delhi y'day. Delhi requires 700 tons. We're thankful to Centre, Delhi HC & SC. With their efforts, we received 730 tons of oxygen. I request everyone with folded hands to not bring down the supply, we'll be thankful: Delhi CM pic.twitter.com/T81bbumxzj

— ANI (@ANI) May 6, 2021