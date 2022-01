Delhi Covid Update: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि कई दिनों से लगातार 20 हजार से अधिक मामले आ रहे हैं। हालांकि अब राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 25 प्रतिशत के आसपास आकर रुक गया है। यह अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि मृत्यु कोमोरबिडिटी की वजह से हो रही हैं। जैन ने कहा कि कल हमारे 12,400 बेड खाली थे और 2200 बेड भरे थे। पिछले 3-4 दिन से अस्पतालों में भर्ती होने की संख्या बढ़ नहीं रही है, ऐसा लगता है कि जल्दी ही गिरावट आएगी।

सरकार हटा देगी प्रतिबंध

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर 2-3 दिनों में मामलों की संख्या में गिरावट आती है, तो सरकार कोविड-19 प्रतिबंध हटा देगी। उन्होंने कहा, राजधानी में आज (बुधवार) लगभग 25 हजार मामलों की वृद्धि होने की संभावना है। मुंबई के साथ तुलना करते हुए जैन ने कहा, 'वहां मामले घटने लगे हैं। यहां भी यही स्थिति होने की संभावना है।'

कर्मचारियों के लिए गाइडलाइंस

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्राइवेट ऑफिस और कर्मचारियों को लेकर नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। राजधानी में सभी निजी कार्यालय अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। हालांकि प्रतिबंधों में छूट प्राप्त कुछ दफ्तर खोले जा सकते हैं। वहीं सभी रेस्तरां और बार में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। यहां से खाना पैक करा कर ले जाने की अनुमति रहेगी। नए प्रतिबंध तत्काल अगले आदेश तक जारी रहेंगे।

Covid cases in Delhi continues to be above 20,000 but the positivity rate is stagnant at around 25% which is a good sign. Hospital admission rate has not risen in the past 4-5 days, if it continues, there will be some relief in restrictions: Delhi Health Minister Satyendra Jain pic.twitter.com/8p63qGpBnK

— ANI (@ANI) January 12, 2022