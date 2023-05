Delhi Minor Girl murder: दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक नाबालिग लड़की की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। उसके बाद भी मन नहीं भरा तो पत्थर से उसका सिर कुचल दिया गया। इस दिल दहला देनेवाली घटना को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसका वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने अपने इतने सालों के करियर में इससे ज़्यादा भयानक कुछ नहीं देखा।

#WATCH | A 16-year-old girl was stabbed 40-50 times and then was hit by a stone multiple times after which she died. All this has been captured on CCTV. Several people saw this but did not pay heed. Delhi has become extremely unsafe for women and girls. I appeal to the central… pic.twitter.com/PI2lXM6CRj

