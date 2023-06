दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे दिल्ली वालों को तगड़ा झटका लगा है। डीईआरसी ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट 9.46 प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इस सबके बीच आप नेता ऊर्जा मंत्री आतिशी ने सरकारी की ओर से सफाई दी है और कहा है कि बिजली के दाम बढ़ने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा- बिजली के दाम बढ़ने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। पीपीएसी दस वर्ष के लिए निर्धारित होती है। प्रत्येक बिजली विनियामक आयोग कुछ माह बाद इसकी समीक्षा कर बिजली वितरण कंपनियों को अधिभार घटाने या बढ़ाने की अनुमति देता है। तीन माह के लिए अधिभार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है।

#WATCH | "The electricity tariff in Delhi is increasing only because of the mismanagement of the Central government and the increasing rates of coal blocks...There is no shortage of coal mines in India then why is the price of coal increasing, why the electricity producing… pic.twitter.com/Ml7dgEFjhB

— ANI (@ANI) June 26, 2023