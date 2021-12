दिल्ली पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल करने के आरोप में पांच लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पांचों से पूछताछ की जा रही है। इनके नाम अमित काला, अश्विन, संदीप, निशांत और अमित हैं।

17 दिसंबर को की शिकायत

दरअसल 17 दिसंबर को अजय मिश्रा टेनी ने रंगदारी की शिकायत की थी। इसके बाद नार्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू की थी। जिन पांच लड़कों को पकड़ा गया है। वे कॉल सेंटर में काम करते हैं। पुलिस के अनुसार केंद्र मंत्री के कर्मचारियों से शिकायत मिली कि उन्हें लखीमपुर हिंसा का वीडियो के बदले पैसे के लिए फोन आए हैं। गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में चार नोएडा और एक दिल्ली का रहने वाला है।

Ajai Misra's son Ashish Misra is a prime accused in the killing of farmers in Lakhimpur Kheri.

पीए को आए ब्लैकमेलिंग के कॉल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पीए को ब्लैकमेलिंग के कॉल आए थे। कॉलर ने कहा था कि उसके पास लखीमपुर का वीडियो है। अजय के पीए को कॉल इंटरनेट कॉलिंग से किए जा रहे थे।

Received a complaint from (MoS Home Ajai Misra Teni's) the staff that he received phone calls for money. An FIR was lodged in New Delhi district; 5 persons - 4 from Noida and 1 from Delhi have been arrested for making extortion calls: Delhi Police

— ANI (@ANI) December 24, 2021