दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जज व वकीलों ने खाली की बिल्डिंग; जांच जारी

एजेंसी, दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया है। बम धमकी मेल के जरिए दी गई है। उसके बाद सभी बेंच उठ गई है। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है।

बॉम स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी भरा ईमेल भेजने वाले के पीछे कौन है। मेल के आईपी एड्रेस के जरिए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

#WATCH | Delhi | Delhi High Court receives a bomb threat via mail. Precautionary measures taken by the Delhi police and the court has been vacated. https://t.co/7mQhpAsLsU pic.twitter.com/IYOFFbna4n — ANI (@ANI) September 12, 2025 ईमेल में तीन बम का जिक्र पुलिस ने जानकारी दी कि पौने बारह बजे एक ईमेल आया था, जिसमें कोर्ट के अंदर तीन बम रखने की बात लिखी थी। उसमें लिखा है कि तीनों बम 2 बजे तक फट जाएंगे। ऐसे में सभी कोर्ट खाली कर दें। पुलिस को अभी जांच में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है।