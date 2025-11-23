दिल्ली सरकार की प्रदूषण एडवाइजरी: प्राइवेट ऑफिसों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को बुलाने के निर्देश

डिजिटल डेस्क। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुसार प्राइवेट ऑफिसों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत निजी कंपनियां अब अपने दफ्तरों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ऑन-साइट काम कराएंगी, जबकि बाकी स्टाफ वर्क-फ्रॉम-होम कर सकेगा।

यह कदम प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए एहतियाती रूप में उठाया गया है। फिलहाल राजधानी में ग्रेप के तीसरे चरण के नियम लागू हैं। सरकार ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों के तहत उसके 2,000 से ज्यादा प्रवर्तन कर्मी विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर 24×7 ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। अब तक 1,200 से अधिक निर्माण स्थलों और उद्योगों का निरीक्षण किया गया है।

इनमें से 200 से अधिक को कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं और 50 जगहों को तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने निजी कंपनियों से अपील की है कि वे इस एडवाइजरी को सभी शाखाओं और टीमों तक पहुंचाएं और पालन सुनिश्चित करें। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ग्रैप-3 के दौरान सरकार साफ हवा, पब्लिक हेल्थ और रियल-टाइम मॉनिटरिंग पर तेज़ी से काम कर रही है।

सीएम लगातार स्थिति पर नजर रख रहीं

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार प्रदूषण स्तर पर नज़र रख रही हैं और हालात सुधारने के लिए ज़रूरी फैसले तुरंत ले रही हैं। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और संवेदनशील समूहों की सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर किए जा रहे ये प्रयास आसपास के राज्यों को भी प्रदूषण नियंत्रण में मदद दे रहे हैं।