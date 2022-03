Delhi MCD Polls 2022: दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा आज नहीं हुई। राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार के कुछ निर्देश आए हैं। जिसक कारण तारीखों का ऐलान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं। जिनकी कानूनी जांच अभी नहीं हुई है। हम फिलहाल चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ और दिन लगेंगे।

सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट

घोषणा टलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने हार मान ली है। केजरीवाल ने ट्वीट किया। लिखा कि हमारे सर्वे में 272 सीटों में से 250 सीटें आ रही थीं। अब 260 से ज्यादा सीटें आएंगी। लेकिन चुनाव आयोग को बीजेपी के दबाव में नहीं आना चाहिए था।

We aren't postponing the elections. If at all unification of municipal corporations take place before 18th May, then we have to examine the situation. That's why we need time as of now to seek legal opinion on it: SK Srivastava, State Election Commissioner pic.twitter.com/B1fCcdf8Qv

— ANI (@ANI) March 9, 2022