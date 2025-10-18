Diwali से पहले दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, इन तीन लाइनों का बदला टाइमटेबल, यहां देखें

नईदुनिया,डिजिटल डेस्क। दीपावली पर घर से बाहर निकलकर शॉपिंग करने वालों और यात्रा पर निकलने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अहम घोषणा की है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। इसके तहत दीवाली की पूर्व संध्या पर पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों की मेट्रो सेवाओं के समय में बदलाव किया जाएगा।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि "दीवाली की पूर्व संध्या (19 अक्टूबर) को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर मेट्रो सेवाएं, जो आमतौर पर रविवार को सुबह 7:00 बजे शुरू होती हैं, उस दिन सुबह 6:00 बजे से शुरू होंगी।

DIWALI SERVICE UPDATE 19.10.2025, Sunday - On the eve of Diwali, Metro Train Services on the Pink, Magenta and Grey Lines which usually begin at 07:00 AM on Sunday will begin at 06:00 AM. 20.10.2025, Monday - On account of the Diwali festival, the last Metro train service on…

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 18, 2025

सोमवार (20 अक्टूबर) को दीवाली के अवसर पर सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से अंतिम मेट्रो सेवाएं रात 10:00 बजे से शुरू होंगी। इसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल होगी।

इनमें कोई बदलाव नहीं

दीवाली के दिन अन्य समय पर मेट्रो सेवाएं सभी लाइनों पर सामान्य शेड्यूल के अनुसार संचालित की जाएंगी।"

यात्रियों के लिए यह जानकारी बेहद अहम है। वहीं, त्योहारों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी 18 से 21 अक्टूबर तक चांदनी चौक और आसपास के बाजारों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।