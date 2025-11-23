दिल्ली-NCR में पारा 10°C के करीब, यूपी में कोहरे का अलर्ट; पंजाब–राजस्थान सहित कई राज्यों में बढ़ी ठंड

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 06:58:56 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 06:58:56 AM (IST)
    उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है(फोटो- रॉयटर)

    HighLights

    1. उत्तर भारत में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है
    2. मैदानी इलाकों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है
    3. दक्षिण भारत में बारिश की संभावना बनी हुई है

    डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। मैदानी इलाकों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है, जबकि दक्षिण भारत में बारिश की संभावना बनी हुई है। दिल्ली में ठंड आज से और बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में आज अधिकतम तापमान 26°C, न्यूनतम 11°C और हवा की गति 10–15 किमी प्रति घंटा रह सकती है।

    पंजाब–मध्य प्रदेश में छाया कोहरा

    दिल्ली में रात के समय तापमान गिरकर 1°C तक पहुंच गया, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया। आईएमडी ने ताजा मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पालन करने की सलाह दी है।

    पंजाब, बिहार, पूर्वी यूपी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में हल्का कोहरा देखा गया। अगले दो–तीन दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी संभव है। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है।


    उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंडक

    यूपी में 23 नवंबर की सुबह घना कोहरा और कड़ाके की ठंड देखने को मिली। न्यूनतम तापमान 11–15°C तक रहा। 26–28 नवंबर के दौरान तापमान में 2–4°C की और गिरावट की संभावना है।

    आज भी प्रदेश में सुबह का कोहरा और धुंध दृश्यता को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग ने सुबह हल्के कोहरे के साथ धूप खिलने और दिन में धुंध भरी धूप रहने का अनुमान जताया है।

    बिहार में पटना के लिए कोहरे का अलर्ट

    पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2–4°C की और गिरावट का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय हल्के कोहरे की चेतावनी जारी है।

    हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है। मनाली में 23 नवंबर को न्यूनतम तापमान 2°C तक पहुंचने की संभावना है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

    राजस्थान का मौसम

    अजमेर में आज अधिकतम तापमान 28.3°C और न्यूनतम 11.4°C दर्ज हुआ। भीलवाड़ा में दिन का तापमान 27.6°C और रात का 10.8°C रहा।

    शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी चरम पर है। पिलानी में अधिकतम 29.9°C और न्यूनतम 10.2°C, जबकि सीकर में 27.5°C अधिकतम और 8.2°C न्यूनतम दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे कम तापमानों में शामिल है।

    दिल्ली–यूपी–राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी

    मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कोहरा और शुष्क ठंड लोगों को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से बच्चों और बुज़ुर्गों को सुबह–शाम गर्म कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

    वाहन चालकों को सुबह की धुंध में फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और सावधानी बरतने को कहा गया है। आने वाले दिनों में दिल्ली, यूपी और राजस्थान में शीतलहर की स्थिति और तेज होने की संभावना है।

