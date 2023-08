Delhi Crime: दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में एक बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। घरवालों ने इस मामले में एक परिचित महिला पर शक जताया है। घटना के समय बच्चा घर में अकेला था और उसके माता-पिता ऑफिस में थे। बच्चे के डांस टीचर ने बच्चे के क्लास में नहीं पहुंचने को लेकर जब उसकी मां को फोन किया, तो मां ने घर पहुंचकर बच्चे की तलाश की। 11 साल का मासूम कमरे के बेड बॉक्स में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया। बच्चे के माता-पिता की शिकायत के आधार पर एक महिला की तलाश की जा रही है। मामले की जांच जारी है।

दिल्ली वेस्ट के डीसीपी ने बताया कि हमें अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक बच्चे की, जो मृत लाया गया था, गर्दन पर नाखून के निशान थे। हमें हत्या का शक हुआ और मृतक की मां के बयान के आधार पर हमने IPC की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज़ किया है। हमने जांच की और इस मामले में पूजा नाम की महिला को मुख्य आरोपी पाया है।

#WATCH | Delhi: "Last night, the Inderpuri Police Station received information from the BLK hospital and as per which a child has been admitted (to the hospital) who was found dead. On the neck of the child, some nail scratches were spotted because of which chances of murder have… https://t.co/cjpNE3JIpU pic.twitter.com/Duxx3v4eex

— ANI (@ANI) August 11, 2023