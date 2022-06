Delhi News: दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मां ने अपनी पांच वर्षीय बेटी के हाथ पांव बांधकर तेज धूप में छत पर छोड़ दिया। वह तेज धूप में चीखती और चिल्लाती रही। बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया। वह पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है।

एफआईआर दर्ज करने की मांग

डीलीडब्ल्यू दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया कि राजधानी के तुकमीरपुर के खजूरी खास इलाके में एक बच्ची को तेज धूप में छत पर बांधकर छोड़ दिया। मासूम के हाथ पांव को बांधा गया है, जो साफ दिख रहा है। बच्ची चीखती दिख रही और रोती रही। मालीवाल ने कहा, 'बच्ची को छुड़ा लिया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस को नोटिस देकर मामले में एफआईआर की मांग की है।' इसके बाद पुलिस ने धारा 75 किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्राथमिरी दर्ज की है। मामले में आगे की जांच जारी है।

वायरल हो रहा वीडियो

किसी ने बच्ची का वीडियो बनाया है। जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वीडियो काफी हैरान कर देने वाला है। जिसमें दिख रहा है कि मासूम बेड़ियों में जकड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे लड़की को तालिबानी सजा दी जा रही है। बच्ची धूप में हाथ पैर बंधे होने से खिसक रही है। तेज धूप में छत काफी गर्म हो गई। दर्द के कारण कराह रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स मां पर कार्रवाई करने और कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।

Delhi | FIR has been lodged under/section 75 Juvenile Justice Act at Khajuri Khas PS. Further investigation underway in connection with the case involving a 5-year-old girl who was left tied on a rooftop under scorching sun for not doing homework

