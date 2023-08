Delhi Rape-Accused Government Official: दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी प्रेमोदय खाखा की उम्र 51 साल है और वह वह दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक हैं। दूसरी आरोपी उनकी पत्नी सीमा रानी हैं, जिनकी उम्र 50 साल है। प्रेमोदय खाखा पर उत्तरी जिले के बुराड़ी थाने में अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक रेप का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर आरोपी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्य सचिव को जांच चलने तक उन्हें निलंबित करने का निर्देश दिया गया है और शाम 5 बजे तक इस पर रिपोर्ट भी मांगी है।

बीजेपी ने इस मामले को शर्मनाक बताते हुए केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किये हैं। दिल्ली बीजेपी की नेता बांसुरी स्वराज ने पूछा कि जब 13 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज हो गई थी, तो दिल्ली सरकार ने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने में इतना वक्त क्यों लगाया।

VIDEO | "When FIR was filed on August 13, why so much time was taken to suspend the official, and why minister Atishi is silent on the issue," says Delhi BJP leader @BansuriSwaraj on an alleged rape of a minor by Delhi government official. pic.twitter.com/gN8BygTmU3

— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2023