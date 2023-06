Delhi News: नई दिल्‍ली रेलवे स्‍टेशन परिसर में करंट फैलने से महिला की मौत, मुंबई में इमारत गिरी

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। एफएसएल टीम मौके पर मौजूद है. महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटना की जांच चल रही है। दूसरी तरफ मुंबई में घाटकोपर (पूर्व) के राजावाड़ी कॉलोनी में एक इमारत का हिस्सा ढह गया। बचाव अभियान जारी है। महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का कहना है कि 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और 2 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, बचाव कार्य जारी है।

A woman died due to electrocution on New Delhi railway station premises. FSL team is present on the spot. The body of the woman has been sent to Lady Hardinge Hospital for postmortem. Probe underway: Delhi Police pic.twitter.com/p4c6oqH0vh — ANI (@ANI) June 25, 2023

#WATCH | Mumbai: Portion of a building collapsed in Rajawadi Colony, Ghatkopar (East). Rescue operation is underway. 4 people have been safely rescued and 2 people are still trapped inside, rescue work is underway, says Maharastra Minister Mangal Prabhat Lodha https://t.co/itXjtrcn7Z pic.twitter.com/rLwA6qsNhp — ANI (@ANI) June 25, 2023

"Portion of a building collapsed in Rajawadi Colony, Ghatkopar (East). 4 people have been safely rescued and 2 people are still trapped inside, rescue work is underway," says Maharastra Minister Mangal Prabhat Lodha pic.twitter.com/XIXwlKyf1S — ANI (@ANI) June 25, 2023

Posted By: Navodit Saktawat