Wrestlers Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर देश के जाने-माने महिला एवं पुरुष पहलवानों का धरना-प्रदर्शन फिर से शुरु हो गया है। बजरंग पुनिया और साक्षा मलिक जैसे पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि ढाई-तीन महीने बाद भी उनकी शिकायत के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साक्षी मलिक ने कहा कि बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेस्टमेंट का मामला था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम हारकर वापस यहां आने पर मजबूर हो गए। पहलवानों ने बताया कि दो दिन पहले सात महिला पहलवानों, जिसमें एक नाबालिग शामिल है, ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दिया।

#WATCH |Seven girls including a minor gave a complaint at CP PS against Brijbhushan Singh regarding sexual harassment but yet to be filed.There must be POCSO case. We've been waiting for 2.5 months...:Wrestlers protest against then WFI chief & BJP strongman Brij Bhushan Singh pic.twitter.com/SvAvSk9hNz

— ANI (@ANI) April 23, 2023