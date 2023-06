Brij Bhushan Sharan Singh Case: बृजभूषण सिंह को पॉक्सो केस से रहात मिल गई है, लेकिन अभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल हो सकती है। दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने बताया कि पूर्व WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह और उनके एक सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की गई है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC की धारा 354, 354डी और 354ए के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि विनोद तोमर के खिलाफ धारा 354, 506, 109 और 354ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में अधिकतम 5 साल तक की जेल हो सकती है। उधर वकीलों के मुताबिक इन धाराओं में अगर बृजभूषण सिंह को जेल हो भी जाती है तो उन्हें बेल मिल जाएगी।

#WATCH | Wrestlers registered a case against former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh alleging molestation. Today a chargesheet was filed against him (former WFI chief) after an investigation under sections 354, 354D, 354A of IPC and against one of his associates Vinod Tomar… pic.twitter.com/o2AItTk2zv

— ANI (@ANI) June 15, 2023