Delhi Wrestlers Protest: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अगर पहलवान फिर से धरने पर बैठना चाहते हैं, और उन्होंने इसके लिए आवेदन दिया तो उन्हें किसी और उचित जगह पर बैठने की अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन उन्हें जंतर-मंतर पर फिर से धरने पर बैठने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि रविवार को प्रदर्शनकारियों ने उनसे किए गए सभी अनुरोधों के बावजूद कानून का उल्लंघन किया। इसीलिए उनके धरने को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। यदि पहलवान भविष्य में फिर से धरने के लिए आवेदन देते हैं, तो उन्हें जंतर-मंतर के अलावा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर इसकी अनुमति दे दी जाएगी।

#WATCH | "If the wrestlers give an application for sit-in protest again in future, they will be permitted for the same at a suitable place other than Jantar Mantar," says Suman Nalwa, Deputy Commissioner of Police, Delhi pic.twitter.com/I7U5DMMT8V

दिल्ली पुलिस ने रविवार, 28 मई को WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का धरनास्थल खाली करा लिया। साथ ही विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक समेत कई लोगों के खिलाफ दंगा करने समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। दरअसल नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पहलवानों ने उसी के सामने महिला महापंचायत करने का ऐलान किया था। लेकिन पुलिस ने उन्हें संसद तक मार्च निकालने नहीं दिया और विरोध करने पर तमाम पहलवानों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनका सामान और टेंट हटाकर जंतर मंतर पर धारा 144 लागू कर दी।

उनके खिलाफ दर्ज हुई FIR पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि कल जो स्थिति बनी वह ख़राब थी, हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे। जंतर-मंतर से 10 कदम की दूरी पर ही बैरिकेडिंग की गई थी। हमें जबरदस्ती बस में उठाकर डाला गया। हमें घसीटा गया, हमें चोट भी आई। देखिये वीडियो -

#WATCH | Delhi | On yesterday's protest, their detention and FIR against them, wrestler Sakshee Malikkh says, "The situation yesterday was bad. We wanted to march peacefully but they didn't let us do that. There was barricading right from Jantar Mantar. They started pushing us… pic.twitter.com/gVwnhe6rbQ

— ANI (@ANI) May 29, 2023