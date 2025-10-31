Delhi Pollution Update: दिल्ली की हवा में बढ़ रहा जहर... AQI 373 पहुंचा, सभी प्रयास नाकाम

मेरी खबरें
    Delhi Pollution AQI Update: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। 24 घंटे में AQI 94 अंक बढ़कर 373 दर्ज किया गया। स्मॉग और धुंध से दृश्यता घट रही है। वाहनों और पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा है, जबकि GRAP और विंटर एक्शन प्लान के बावजूद कोई ठोस सुधार नहीं हुआ।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 04:33:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 04:33:46 AM (IST)
    HighLights

    1. दिल्ली का AQI 373 पहुंचा, 24 घंटे में 94 अंकों की बढ़ोतरी।
    2. वाहनों और पराली जलाने से प्रदूषण में तेजी से वृद्धि।
    3. GRAP और विंटर एक्शन प्लान लागू, लेकिन जमीनी असर न के बराबर।

    एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बदलते मौसम और धीमी हवाओं के कारण राजधानी की हवा (Delhi Pollution AQI Update) गुरुवार को ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 373 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ स्तर से केवल 27 अंक कम है। बुधवार को यह 279 था, यानी 24 घंटे में AQI में 94 अंकों की बढ़ोतरी हुई।

    स्मॉग की मोटी परत छाई

    दिल्ली के 38 में से 37 वायु निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पाई गई। पीएम 2.5 का स्तर 184.4 और पीएम 10 का स्तर 301.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ। राजधानी में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे दृश्यता घट गई है और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।


    पंजाब में 283 और हरियाणा में 10 पराली जलाने की घटना

    आईआईटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के मुताबिक, वाहनों के धुएं से पीएम 2.5 में 15.9% और पराली जलाने से करीब 6% योगदान रहा। 29 अक्टूबर को उपग्रह डेटा में पंजाब में 283 और हरियाणा में 10 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुईं।

    मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड और धीमी हवाएं प्रदूषकों को निचले वायुमंडल में फंसा देती हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। ग्रेप (GRAP) और विंटर एक्शन प्लान लागू होने के बावजूद जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं दिख रही है।

