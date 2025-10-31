Delhi Pollution Update: दिल्ली की हवा में बढ़ रहा जहर... AQI 373 पहुंचा, सभी प्रयास नाकाम

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बदलते मौसम और धीमी हवाओं के कारण राजधानी की हवा (Delhi Pollution AQI Update) गुरुवार को ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 373 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ स्तर से केवल 27 अंक कम है। बुधवार को यह 279 था, यानी 24 घंटे में AQI में 94 अंकों की बढ़ोतरी हुई।

स्मॉग की मोटी परत छाई दिल्ली के 38 में से 37 वायु निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पाई गई। पीएम 2.5 का स्तर 184.4 और पीएम 10 का स्तर 301.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ। राजधानी में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे दृश्यता घट गई है और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।