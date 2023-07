Delhi Flood Update: राजधानी दिल्ली में बाढ़ का पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी सामान्य स्थिति तक लौटने में वक्त लगेगा। दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि रविवार की रात तक यमुना का जलस्तर, खतरे के निशान से नीचे पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारा पूरा ध्यान उन लोगों के राहत और पुनर्वास पर है, जिन्हें बाढ़ की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि सड़कों पर जमा पानी को पंपों से निकाला जा रहा है ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारु हो सके।

#WATCH | "Yamuna's water level is decreasing rapidly and we are hopeful that by tonight Yamuna's water level be below the danger level. Now, our priority is to get life back to normal and to set up relief & rehabilitation camps for those who had to evacuate their place. But there… pic.twitter.com/4ei3pBz8HC

— ANI (@ANI) July 16, 2023