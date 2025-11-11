Delhi Blast: दिल्ली पुलिस ने UAPA और BNS की धाराओं में दर्ज किया केस, कल शाम लाल किले के पास हुआ था धमाका

एजेंसी, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास कल शाम 7 बजे चलती कार में जोरदार धमाका हुआ। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए UAPA, Explosives Act और भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि कोतवाली थाने में UAPA की धारा 16 और 18, विस्फोटक अधिनियम और BNS की अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली में 14 साल बाद फिर धमाका हुआ। एक चलती क्रेटा कार में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार की शाम 6 बजकर 52 मिनट पर जोरदार धमाका हुआ, जिससे 2 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में तीन लोग क्रेटा कार सवार हैं, जिनके शव के परखच्चे उड़ गए। तीन गंभीर घायल बताए जा रहे हैं।