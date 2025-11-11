मेरी खबरें
    Delhi Blast: दिल्ली पुलिस ने UAPA और BNS की धाराओं में दर्ज किया केस, कल शाम लाल किले के पास हुआ था धमाका

    दिल्ली के लाल किले के पास चलती कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत और 3 घायल हुए। पुलिस ने UAPA, विस्फोटक अधिनियम और BNS की धाराओं में मामला दर्ज किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर जांच का भरोसा दिया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 08:01:35 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 08:01:35 AM (IST)
    दिल्ली में लाल किले के पास जोरदार धमाके के बाद फैला तबाही का मंजर।

    HighLights

    1. लाल किले के पास चलती कार में भीषण धमाका।
    2. धमाके में नौ लोगों की मौत, तीन घायल।
    3. दिल्ली पुलिस ने UAPA और BNS में केस दर्ज।

    एजेंसी, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास कल शाम 7 बजे चलती कार में जोरदार धमाका हुआ। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए UAPA, Explosives Act और भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि कोतवाली थाने में UAPA की धारा 16 और 18, विस्फोटक अधिनियम और BNS की अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली में 14 साल बाद फिर धमाका हुआ। एक चलती क्रेटा कार में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार की शाम 6 बजकर 52 मिनट पर जोरदार धमाका हुआ, जिससे 2 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में तीन लोग क्रेटा कार सवार हैं, जिनके शव के परखच्चे उड़ गए। तीन गंभीर घायल बताए जा रहे हैं।


    गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- जल्द सच आएगा सामने

    धमाके के तुरंत बाद गृहमंत्री अमित शाह ने लोक नायक हॉस्पीटल में जाकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द विस्फोट के कारणों का पता लगा लेंगे। विस्फोट की सूचना मिलने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे फोन किया। कल गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी।

