Delhi School Reopen News: राजधानी में एक नवंबर से कक्षा पहली से 12वीं तक सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बुधवार को हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूल प्रबंधन छात्रों को स्कूल आने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। स्कूलों में ऑफलाइन क्लास के दौरान स्टूडेंट्स की उपस्थिति 50 फीसद से अधिक नहीं होगी। यानी एक क्लास में पचास छात्र पढ़ सकते हैं। वहीं स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं को भी जारी रखना होगा। आइए जानते हैं पूरी गाइडलाइंस।

1. एक नवंबर से कक्षा 12वीं तक कक्षाएं शुरू होंगी। अभिभावकों की सहमति से ही छात्र पढ़ने के लिए जा सकेंगे।

2. पचास प्रतिशत क्षमता के साथ ही सभी कक्षाओं के लिए स्कूल संचालित होंगे।

3. क्लास में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों के लिए एक साथ ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी।

4. स्कूल सभी शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को कैब मुहैया कराएगा।

All the schools and educational institutes shall be allowed to be opened, for all the classes, in Delhi from 1st Nov.

However, schools shall also continue online classes for the students who are not willing to attend classes offline.

— Manish Sisodia (@msisodia) October 27, 2021