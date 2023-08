Delhi Services Bill: सोमवार को लंबी चर्चा और मतदान के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 राज्यसभा से भी पारित हो गया। इसके समर्थन में 131 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 102 वोट पड़े। बता दे कि गुरुवार को ये लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। अब राज्यसभा में पारित होने के बाद ये कानून बन गया है।

विधेयक के पारित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। जनता ने मतदान के जरिए स्पष्ट संकेत दिया था कि केन्द्र सरकार को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन पीएम जनता की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार उन्हें काम ही नहीं करने देना चाहती।

Delhi | On Delhi Services Bill passed in Rajya Sabha, Delhi CM Arvind Kejriwal says, "PM Modi does not obey the Supreme Court's order. The public had clearly said that the Centre should not interfere in Delhi by defeating them, but PM does not want to listen to the public." pic.twitter.com/Y25XLo7BF2

