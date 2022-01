Delhi Weekend Curfew: देश में कोरोना के केस फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। शुक्रवार को 1.37 लाख मरीज मिले। इधर दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 17,335 नए मामले सामने आए। जबकि 9 मरीजों की मौत हो गई। यहां संक्रमण दर 17.73 फीसद है, जो मई 2021 के बाद सर्वाधिक है। राजधानी में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है। इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। गर्भवती महिला और मरीज इलाज के लिए जा सकेंगे। परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को कर्फ्यू में छूट दी गई है।

यूजर ने पूछा क्या क्रिकेट खेल सकते हैं

इस बीच एक ट्विटर यूजर ने दिल्ली पुलिस ने पूछा है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर क्रिकेट खेल सकत है। इसका जवाब दिल्ली पुलिस ने बड़े मजेदार तरीके से दिए है। वह यूजर को क्लीन बोल्ड कर दिया। बता दें यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। लोग इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं।

That’s a ‘Silly Point’, Sir. It is time to take ‘Extra Cover’. Also, #DelhiPolice is good at ‘Catching’. https://t.co/tTPyrt4F5H

दिल्ली पुलिस ने दिया करारा जवाब

दिल्ली पुलिस ने जवाब में कहा कि क्रिकेट मैच की तरह इस समय ऐसा सवाल सिली प्वाइंट है। यह वक्त एक्सट्रा कवर का है। दिल्ली पुलिस कैचिंग में माहिर है। पुलिस के इस दिलचस्प जवाब को यूजर्स द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इसे चार हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है।

दिल्ली एम्स में स्पेशियलिटी क्लीनिक बंद

वहीं दिल्ली एम्स में रूटीन एडमिट पर रोक लगा दी है। नए और पहले से भर्ती रोगियों के फॉलोअप के लिए ओपीडी चलती रहेंगी। स्पेशियलिटी क्लीनिक बंद रहेंगे। यहां भर्ती मरीजों के फॉलोअप के लिए अप्वाइंमेंट रजिस्ट्रेशन होगी। गैर जरूरी सर्जरी अगले आदेश तक बंदी रहेंगी।

Keeping #COVID19 in mind, Weekend Curfew shall be imposed in Delhi tomorrow onwards.

If you have any questions related to it, #DelhiPolice will answer them.

Please drop your queries in comments or tweet it us using #CurfewFAQ@CPDelhi#DelhiPoliceCares pic.twitter.com/CySSo1tipu

— #DelhiPolice (@DelhiPolice) January 6, 2022