दिल्ली-NCR में फिर बेकाबू हुआ प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 350 के पार, सांस लेना मुश्किल

डिजिटल डेस्क। दिल्ली-NCR की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दो दिनों के मामूली सुधार के बाद शुक्रवार को वायु गुणवत्ता फिर से 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई। आनंद विहार, बवाना, जहांगीरपुरी और मुंडका जैसे क्षेत्रों में AQI 350 के पार दर्ज किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, पराली जलाने और मौसम में बदलाव के कारण हवा में विषाक्त कणों की मात्रा बढ़ गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली के इन इलाकों में 300 पार पहुंचा AQI शुक्रवार सुबह 7 बजे आनंद विहार का AQI 329 दर्ज किया गया, जबकि बवाना में यह बढ़कर 366 पहुंच गया। जहांगीरपुरी और मुंडका में भी एक्यूआई 336 दर्ज किया गया। सोनिया विहार में 326 और पंजाबी बाग में 344 तक पहुंचने से स्थिति और गंभीर हो गई है।