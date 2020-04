सरकार यह सुनिश्चित करने में लगी है कि कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन का असर गरीबों पर कम से कम पड़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत गरीबों को मुफ्त LPG cylinders देने का ऐलान पहले ही हो चुका है। PMUY के लाभार्थियों को यह राहत दी गई है। अब सरकार ने देश के 1000 LPG वितरकों के साथ मीटिंग कर यह व्यवस्था कर दी है कि गरीबों तक 3 मुफ्त LPG cylinders पहुंचाने का समय बिना किसी बाधा के पूरा हो जाए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह बैठक ली है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में LPG वितरकों से कहा गया है कि वे अपनी सर्विस में कोई कमी न रखें और Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana के तहत गरीबों तक मुफ्त LPG cylinders पहुंचाएं। बता दें, लॉकडाउन के दौरान LPG cylinders की डिलवीर को जरूरी सेवाओं में शामिल करते हुए पूरी छूट दी गई है।

The Union Minister appealed to them to proactively reach out&maximise delivery of three free LPG cylinders to PMUY beneficiaries under PradhanMantriGaribKalyanYojana announced for poor to help them fight the battle against the #COVID19 pandemic: Ministry of Petroleum&Natural Gas https://t.co/kvbJF7MB96

