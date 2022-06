गायक केके की मौत की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की भाजपा सांसद सौमित्र खां ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की है। खां ने पत्र में लिखा कि 3000 लोगों के लिए बने स्‍पेस में 7000 लोगों को अनुमति दी गई थी। ऐसा करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कोई पुलिस अधिकारी नहीं था। जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैंने एक केंद्रीय एजेंसी (जांच) की मांग की है। यह बड़ी लापरवाही का मामला हो सकता है। कोलकाता के नजरुल मंच में हुए कंसर्ट के दौरान केके को असहज देखा गया था। उसके कुछ देर बाद पता चला कि वे नहीं रहे। इसे लेकर मेरे मन में कई तरह के सवाल और शक हैं। ये सवाल देशवासियों के मन में भी उठ रहे होंगे। नजरुल मंच में तीन हजार लोगों की क्षमता थी तो वहां सात हजार लोग कैसे पहुंचे? कार्यक्रम स्थल पर पुलिसकर्मी मौजूद थे या नहीं? केके के पोस्टमार्टम के समय अस्पताल में तृणमूल कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? उस दौरान सुवेंदु अधिकारी समेत अन्य भाजपा नेताओं को अस्पताल आने से क्यों मना कर दिया गया? अगर आडिटोरियम के एसी काम नहीं कर रहे थे तो कंसर्ट की इजाजत किसने दी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए, ताकि केके को इंसाफ मिल सके।

वक्त पर मिलता सीपीआर तो बच सकती थी जान

गायक केके की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नया पर्दाफाश हुआ है। डाक्टरों ने कहा है कि अगर उन्हें वक्त पर सीपीआर दिया गया होता तो जान बचाई जा सकती थी। जब तक केके को अस्पताल लाया गया था, तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगर किसी ने केके के बेहोश होने के तुरंत बाद उन्हें सीपीआर यानी कार्डियोप्लमोनरी रिससिटेशन (मुंह से सांस देना) दिया होता तो केके को बचाया जा सकता था। डाक्टरों ने यह भी बताया कि केके को लंबे समय से ह्रदय संबंधी समस्याएं थीं।

#SingerKKDeath | 7000 people were allowed in space for 3000 people. Those who let this happen should be arrested. There was no Police officer. Those responsible should be arrested. I've demanded a central agency (probe). This could be a case of major negligence: Saumitra Khan,BJP pic.twitter.com/CKkr3KSeDo

