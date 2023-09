लोकसभा चुनाव 2024: कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस के बीच गठबंधन, जानिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला

पिछले दिनों से यह सवाल था कि विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने और हारने के बाद जेडीएस किसके साथ जाएगी। हालांकि कुछ दिन पहले ही देवगौड़ा ने कहा था कि उनकी पार्टी न तो इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस) और न ही एनडीए के साथ है।

#WATCH | Bengaluru | On alliance with JDS in the upcoming Lok Sabha polls, Former Karnataka CM and BJP leader BS Yediyurappa says "I am happy that Deve Gowda ji met our Prime Minister and they have already finalised about 4 seats. I welcome them..." pic.twitter.com/phJGCCvtLj

— ANI (@ANI) September 8, 2023