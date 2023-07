नई दिल्ली। Indigo Airlines: डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही आवश्यकताओं और ओईएम दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने दस्तावेज और प्रक्रिया में संशोधन करने का निर्देश दिया है। इंडिगो एयरलाइंस ने पिछले छह महीने के अंदर ए321 विमान पर चार टेल स्ट्राइक घटनाओं का सामना किया है।

डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस का एक विशेष ऑडिया किया। वहीं, संचालन, प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग और उड़ान डेटा निगरानी कार्यक्रम पर उनके दस्तावेजीकरण और प्रक्रिया की समीक्षा की। विशेष ऑडिट के दौरान, इंडिगो एयरलाइन के संचालन, प्रशिक्षण प्रक्रियाओं और इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से संबंधित डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रणालीगत कमियां देखी गई।

Indigo Airlines experienced four tail strike incidents on A321 aircraft within a span of six months in the year 2023. DGCA carried out a special audit of Indigo Airlines, and reviewed their documentation and procedure on operations, training, engineering and Flight Data… pic.twitter.com/aHUD6eg0YF

