प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय बजट 2022-23 के कार्यान्वयन पर शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र पर इस साल के केंद्रीय बजट का सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है और भविष्य के राष्ट्र निर्माता भी हैं। आज की युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना है। इसी सोच के साथ 2022 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में 5 बातों पर ज़ोर दिया गया है।

This budget will help in implementing National Education Policy. National Digital University is an unprecedented step.The problem of shortage of seats can be resolved. There will be unlimited seats. I urge all stakeholders to ensure digital uni starts as soon as possible: PM Modi pic.twitter.com/P31GFRbLrV

