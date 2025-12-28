'हर संगठन को मजबूत होने की जरूरत', दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट से दिल्ली का पारा हाई, विवाद के बाद देनी पड़ी सफाई

डिजिटल डेस्क। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन हाल ही में उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भारतीय राजनीति और खुद कांग्रेस के गलियारों में खलबली मचा दी है। शनिवार को दिल्ली में आयोजित 'कांग्रेस वर्किंग कमेटी' (CWC) की महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की साल 1996 की एक पुरानी तस्वीर साझा की।

दिग्विजय ने की भाजपा और RSS की तारीफ इस तस्वीर को शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने भाजपा और RSS के संगठन ढांचे की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि यह देखना असरदार है कि कैसे आरएसएस के जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ के कार्यकर्ता आगे बढ़कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचते हैं। उन्होंने इसे "संगठन की ताकत" करार दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने इस पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग किया।