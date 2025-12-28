'हर संगठन को मजबूत होने की जरूरत', दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट से दिल्ली का पारा हाई, विवाद के बाद देनी पड़ी सफाई

डिजिटल डेस्क। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन हाल ही में उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भारतीय राजनीति और खुद कांग्रेस के गलियारों में खलबली मचा दी है। शनिवार को दिल्ली में आयोजित 'कांग्रेस वर्किंग कमेटी' (CWC) की महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की साल 1996 की एक पुरानी तस्वीर साझा की।
इस तस्वीर को शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने भाजपा और RSS के संगठन ढांचे की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि यह देखना असरदार है कि कैसे आरएसएस के जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ के कार्यकर्ता आगे बढ़कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचते हैं। उन्होंने इसे "संगठन की ताकत" करार दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने इस पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग किया।
जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, सियासी पारा चढ़ गया। राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के प्रति दिग्विजय सिंह का एक "परोक्ष संदेश" और अंदरूनी कलह का संकेत माना। भाजपा नेताओं ने भी चुटकी लेते हुए इसे राहुल गांधी के खिलाफ एक खुला विद्रोह बताया।
विवाद बढ़ता देख रविवार को दिग्विजय सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सफाई पेश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पोस्ट का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा, 'उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि एक बात समझ लें मैं कांग्रेस पार्टी में रहा हूं और जब भी मैं विधानसभा या संसद में था, मैंने सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई लड़ी है। मैं उनकी (RSS-BJP) विचारधारा का विरोध करता हूं। लेकिन हर संगठन को मजबूत होने की जरूरत है।"