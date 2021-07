Modi Cabinet Portfolio : ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे नागरिक उड्डयन मंत्री, मनसुख मंडाविया स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री, जानिये किसे क्‍या मिला

Modi Cabinet Portfolio : मोदी सरकार के नए 43 केंद्रीय मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है। इसके अनुसार मनसुख मंडाविया अब देश के नए स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री होंगे। अश्विनी वैष्‍णव को आईटी का प्रभार दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दायित्‍व दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री होंगे एवं वे कौशल विकास मंत्रालय का भी काम देखेंगे। स्वास्थ्य और रसायन और उर्वरक मंत्रालय को जोड़ा जाएगा, हरदीप पुरी को शहरी विकास, आवास मंत्रालय को पेट्रोलियम के साथ जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की निगरानी करेंगे, गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्रालय की निगरानी करेंगे अमित शाह। पीयूष गोयल कपड़ा मंत्रालय और उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय के अलावा वाणिज्य मंत्रालय भी देखेंगे। स्‍मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी, स्‍वच्‍छ भारत मिशन की भी देखभाल करेंगी। अनुराग ठाकुर युवा मामलों के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री होंगे।

Jyotiraditya Scindia to be the Civil Aviation Minister. pic.twitter.com/MAZAZjGILe— ANI (@ANI) July 7, 2021

Dharmendra Pradhan gets Ministry of Education and Skill Development, clubbed together(file pic) pic.twitter.com/A72sNoYJCN— ANI (@ANI) July 7, 2021

Anurag Thakur to be I&B Minister along with Youth Affairs pic.twitter.com/1xlXqSvrn9— ANI (@ANI) July 7, 2021

Mansukh Mandaviya to head the clubbed Ministry of Health, & Chemicals and Fertilizers pic.twitter.com/Z5qU0R3Q12— ANI (@ANI) July 7, 2021

Ashwini Vaishnaw to be the Minister of Railways as well Minister of IT and Communication.(file pic) pic.twitter.com/1ZxvfLAot5— ANI (@ANI) July 7, 2021

Piyush Goyal to keep Ministry of Commerce, in addition to Ministry of Textile and Ministry of Consumer Welfare(file pic) pic.twitter.com/LZGzgg68UV— ANI (@ANI) July 7, 2021

Smriti Irani to be the Woman and Child Development Minister, to also look after Swacch Bharat Mission.(file pic) pic.twitter.com/neiN0W01i4— ANI (@ANI) July 7, 2021

