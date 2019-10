Diwali 2019 : उत्‍साह, उल्‍लास, उमंग और उजास का पर्व दिवाली शुरू हो चुका है। शनिवार को रूप चतुर्दशी के प्रसंग पर लोगों ने अपने सौंदर्य को निखारा और शाम के बाद शहरों में दीप पर्व की रंगीनियां नज़र आने लगीं। देश भर में दिवाली की धूम है और जगह-जगह आकर्षक सजावट देखने को मिल रही है। अयोध्‍या में तो हर साल की तरह इस बार भी सरयू नदी के तट पर लाखों दीये जलाए गए। साढ़े पांच लाख दीपकों की जगमगाहट का यह असर रहा कि इस शानदार आयोजन को इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकार्ड्स में जगह मिली है। इस आयोजन में बड़ी संख्‍या में लोग शामिल हुए और सभी ने दीयों से जगमगाते घाटों की तस्‍वीरें लीं। दूसरी तरफ, कलाकारों ने अपनी कला के माध्‍यम से कहीं डेकोरेशन करके शहीदों के प्रति अपना सम्‍मान प्रकट किया तो कहीं झिलमिलाती दीपिशिखाएं समां बांधती रहीं। देखें इस रंगीनियों भरी शाम की कुछ झलकियां।

गुजरात के गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में आकर्षक लाइट डेकोरेशन।

वाराणसी में दिवाली की पूर्व संध्या पर डॉ संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में मिट्टी के दीपक जलाए गए।

'Deepotsav' celebrations in Ayodhya has made it to the Guinness World records for 'the largest display of oil lamps'. It has been achieved by Department of Tourism, Government of Uttar Pradesh and Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University. #Diwali pic.twitter.com/sjYGZWz5Wt

Biggest Celebration of Diwali in India It's on its Way.💖💕

More than 5.5 Lakh Earthern Lamps Will be Lit in the City #Ayodhya

It's Heaven On the Earth ♥️

Wishing you a Very #HappyDiwali 🎉 pic.twitter.com/ZbrdiIPSGz

